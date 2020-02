Gazzetta: rinnovo Mertens, il belga non scende sotto i 7,5 l’anno

Non si intravedono spiragli per il rinnovo dell’attaccante la sensazione purtroppo è che si vada verso un addio inevitabile dell’attaccante belga

La Gazzetta dello Sport torna oggi sul rinnovo di Dries Mertens con il Napoli, le parti non riescono da mesi a trovare un punto d’incontro e la sensazione purtroppo è che si vada verso un addio inevitabile dell’attaccante belga. Oggi intanto si contenderà con Milik il posto di titolare contro il Lecce

“Il suo contratto scadrà a giugno prossimo e per rinnovarlo ha chiesto 7,5 milioni di euro all’anno per le prossime due stagioni. Di suo, De Laurentiis non andrà oltre i 4 milioni a stagione, più 1 di bonus, per i prossimi 2 anni. L’impressione e che le strade si divideranno”