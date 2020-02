Gazzeta: Gattuso si affida a Insigne e Mertens contro il Barcellona

Lorenzo Insigne è il capitano e l’elemento di maggior talento del Napoli, Dries Mertens, invece, è il simbolo del Napoli sarriano che ha incantato in Italia e in Europa

È arrivato il momento del Barcellona per il Napoli, un avversario che non ha bisogno di presentazioni, ma di impegno e del miglior Napoli visto fino ad ora, come scrive la Gazzetta dello Sport.

Il Napoli ha necessità di avere esperienza e qualità in campo per poter affrontare al meglio Messi e proprio per questo Gattuso punterà su Insigne e Mertens

Lorenzo Insigne è il capitano, l’elemento di maggior talento al quale Gattuso ha affidato il ruolo di leader, che l’attaccante sta sostenendo con grande responsabilità, soprattutto in campo. Dries Mertens, invece, è il simbolo del Napoli sarriano, quello che ha incantato in Italia e in Europa, sul quale ha deciso di puntare anche l’attuale tecnico.