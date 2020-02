Gattuso: «Sono molto preoccupato per domani, ho paura che Ranieri me la può incartare»

Il tecnico ha esortato i calciatori a guardare la classifica perché una vittoria domani sera significherebbe mettersi in una buona posizione di classifica

«Ho paura di Ranieri», questo ha detto l’allenatore del Napoli Rino Gattuso in apertura della conferenza stampa per Sampdoria-Napoli. Confessando che per la prima volta ha esortato i suoi ragazzi a guardare la classifica, ma senza lasciarsi trascinare dagli entusiasmi.

«Da quando è arrivato Ranieri la Sampdoria è una squadra che è nelle prime posizioni, ha atto sei partite e non ha subito gol. È una squadra che sa difendere bene e lascia pochi spazi. Sono molto preoccupato perché affronto un grande allenatore e ho paura che me la può incartare. Per la prima volta gli ho detto di guardare la classifica perché per la prima volta se riusciamo portare 3 punti a casa può essere importante per noi»

Importante per guardare l’Europa?

«No, ci mettiamo in una bona posizione, ma dobbiamo prepararla bene, ci dobbiamo arrivare con la voglia e la consapevolezza di saper soffrire»