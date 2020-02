Gattuso a Sky: «La squadra ha fatto la partita che doveva»

«Non cambia niente se hanno degli squalificati per il ritorno. Basta guardare anche i giocatori che hanno portato oggi dalla cantera, è tanta roba»

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Sky dopo la gara disputata contro il Barcellona

Le sua sensazioni?

«Si sapeva che non si può sbagliare nulla con loro. Potevamo fare meglio su qualche risalita, ma la squadra ha fatto quello che doveva fare. Sono deluso per la fase di costruzione, poi è subentrata un po’ di paura»

Il Napoli è in grado di qualificarsi al Camp Nou?

«Ci mancherebbe. Adesso testa al Torino, poi avremmo tempo per preparare la partita di ritorno. Gli mancheranno due giocatori squalificati e abbiamo il dovere di andare lì a giocarcela. Il Barcellona ha qualcosa più di noi , ma se errore giochiamo da squadra possiamo farcela»

Errore sul gol

«Sul gol l’errore è stato quando Mario Rui ha rotto la linea e in quel momento doveva scivolare Maksimovic e non ci è arrivato. Abbiamo dato troppo spazio a loro»

L’uscita col palleggio non era quello preparato

«Sul palleggio potevamo palleggiare meglio e non l’abbiamo fatto»

Perché il pressing del Barcellona ve lo ha impedito

«Sicuramente però se ti metti bene possono farlo anche a mille all’ora e funzionaOggi quando Messi si abbassa ti manda in porta. Se gli davamo spazio potevano farci del male. Invece ci hanno fatto il solletico oggi, non hanno tirato in porta. Potevamo stare anche una giornata così. Ma è andata male su un episodio e l’abbiamo pagata cara. La partita che dovevamo fare oggi era questa»