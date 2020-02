Biasin: “Gattuso? E’ un bravo allenatore. Merita la riconferma”

Il giornalista di Libero a Radio Sportiva: “Bisogna cominciare a dirlo. E’ arrivato, ha capito la psicologia dei suoi giocatori e li ha messi in campo in maniera intelligente”

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin. Tra le domande fatte dagli ascoltatori anche una sull’allenatore del Napoli Rino Gattuso. Di lui Biasin ha detto:

“Sono contento per Gattuso perché è un bravo allenatore e bisogna cominciare a dirlo. E’ arrivato, ha capito la psicologia dei suoi giocatori e li ha messi in campo in maniera intelligente. Non so dove arriverà ma si merita la riconferma”.