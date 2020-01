Tuttosport: il West Ham ha offerto 22 milioni per Lobotka, ma lo slovacco ha detto no

Per questo motivo ha detto no all’inserimento in extremis del West Ham. Gli inglesi hanno presentato al Celta un’offerta migliore. Il West Ham, che segue lo slovacco dall’estate, era disposto a versare nelle casse degli spagnoli 22 milioni di euro, quanto chiedeva il presidente del Celta Carlos Mourino. Il Napoli ha migliorato la proposta rifiutata a Natale, quando aveva proposto 18 milioni più due di bonus. Adesso gli azzurri sono disposti ad arrivare sino a 20 milioni subito. L’inserimento di qualche altro bonus potrebbe sbloccare definitivamente l’affare e permettere a Lobotka di andare in panchina sabato a Roma contro la Lazio.