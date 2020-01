Tonelli: “Volevo fortemente la Sampdoria”

Il difensore è stato intercettato al suo primo allenamento in maglia blucerchiata: “Sono davvero felice di essere tornato”

Lorenzo Tonelli è ormai diventato un calciatore della Sampdoria. Questa mattina era al centro sportivo di Bogliasco per il suo primo allenamento ed è stato intercettato da Sky Sport.

Queste le sue prime parole:

“Sono davvero felice di essere tornato, volevo fortemente la Sampdoria”.

Per Tonelli si tratta di un ritorno in blucerchiato. La scorsa stagione, con la maglia della Samp, ha totalizzato 19 presenze e un gol. Adesso torna a Genova, in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli per 3 milioni di euro.

Non è escluso che debutti già domenica, da titolare, nella sfida con il Sassuolo. La Samp, infatti, è in piena emergenza centrali di difesa. Ha solo due calciatori di ruolo a disposizione, Colley e Regini.