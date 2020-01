Sport: De Laurentiis chiede 47 milioni al Chelsea per Mertens

I Blues non sono disposti a sborsare una cifra simile dal momento che potrebbero avere l’attaccante gratis a luglio

Mertens non si sposterà da Napoli in questa sessione di mercato, è la conferma che riportano dalla Spagna Sport. Lampard è molto interessato all’attaccante belga che considera un buon rinforzo per competere con Manchester United per la posizione in classifica, tanto che i Blues hanno offerto 10 milioni al Napoli per Dries. Quello che ha definitivamente fatto saltare l’operazione è stata l’esosa richiesta del presidente De Laurentiis che continua a valutare il cartellino del calciatore 47 milioni nonostante sia in scadenza di contratto

Il Chelsea non è disposto a pagare ciò che chiedono per un giocatore che termina il contratto il prossimo giugno

Date le circostanze, l’operazione potrebbe essere rinviata a luglio, quando il Chelsea potrebbe avere Mertens gratis preoccupandosi solo di soddisfare finanziariamente il giocatore.