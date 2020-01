Sarri: “Rotazioni? A Napoli dovevo dare continuità di formazione. Qui ho potuto fare diversamente”

Sull’importanza della continuità dell’allenatore:

“Quando una cosa riesce ad avere continuità di lavoro con lo stesso allenatore, i benefici che vengono fuori sono enormi. Continuità di filosofia e lavoro fa crescere i giocatori e il mercato diventa meno rilevante. In Italia è difficile fare programmi a lunga scadenza, in altri paesi è più facile. Liverpool ha avuto la pazienza di arrivare undicesimi il primo anno e ottavi il secondo anno. Non so se in Italia è possibile. Questione di mentalità, penso”.

Quanto è difficile fare delle rotazioni in questa squadra?

“Non ho dovuto sforzarmi per niente, a Napoli avevo una situazione: l’ho valutata, come gestirla al meglio. In quel momento, a quella squadra, era determinante dare continuità di formazione. Al Chelsea ho fatto diversamente, qui ho potuto farlo lo stesso. Logica conseguenza di una situazione completamente diversa delle precedenti. Se cambi un paio di giocatori tra una gara e l’altra, vista la qualità dei giocatori a disposizione quest’anno, può cambiare per caratteristiche qualcosa, ma non molto in termini di filosofia di gioco. Otto o nove contemporaneamente, qualcosa può rallentare a livello di sviluppo di quello che vuoi fare. Due o tre a partita, la fisionomia di squadra vien fuori lo stesso”.