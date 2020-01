Napoli-Inter, gioca Di Lorenzo centrale

La formazione scelta da Gattuso per fronteggiare l’Inter. A centrocampo Fabian. In attacco Callejon, Milik e Insigne

Rino Gattuso ha scelto l’undici che scenderà in campo, tra poco, al San Paolo, contro l’Inter. Tra i pali continua ad essere presente Meret, come per le prime due partite dell’era Gattuso. In difesa una novità: a fare il ruolo di centrale difensore sarà Giovanni Di Lorenzo. Accanto a lui ci saranno Hysaj a destra, Manolas e Mario Rui.

A centrocampo Fabian completamente recuperato, affiancato da Allan e Zielisnki. In attacco il tridente formato da Callejon, Milik e Insigne.

La formazione

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Manlas, Mario Rui, Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All: Gattuso

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Brozovic, Gagliardini, Biraghi, Lukaku, Lautaro. All. Conte