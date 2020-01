L’Inter pareggia 1-1 a Lecce, la Juve può andare a più quattro

Secondo pareggio consecutivo, dopo quello casalingo contro l’Atalanta. A secco Lukaku e Lautaro. Stasera c’è Juventus-Parma

Gennaio si conferma mese non fortunato per l’Inter. Secondo pareggio consecutivo dopo quello casalingo contro l’Atalanta. Quattro pareggi nelle ultime sei partite. La squadra di Antonio Conte viene fermata in trasferta dal Lecce di Liverani. I salentini giocano un’ottima partita. Difendono ma sono sempre pronti a ripartire. Finisce 1-1. La partita si sblocca nella ripresa con Bastoni – appena subentrato a Godin – che di testa porta i nerazzurri (oggi verde acqua) in vantaggio. Pochi minuti e pareggio di Mancosu. Il Lecce colpisce anche un palo su punizione. Conte perde punti nella sua Lecce dove anche la Juventus è stata costretta al pareggio. Adesso se la squadra di Sarri battere il Parma, si porterebbe a più quattro in classifica.

Nelle altre partite, Brescia-Cagliari 2-2 con espulsione di Balotelli e Bologna-Verona 1-1