Immobile: “Complimenti al Napoli. Il pareggio sarebbe stato giusto”

L’attaccante della Lazio a Sky: “Ci è scattato qualcosa in testa che ci spinge a crederci fino alla fine e ci fa andare sempre avanti”

Dopo la vittoria sul Napoli, ai microfoni di Sky ha parlato l’attaccante della Lazio Ciro Immobile,

Sono dieci di fila, siete nella storia. Cosa rappresenta questa vittoria?

“Tanto, soprattutto per come è arrivata. Complimenti al Napoli per la partita che ha fatto, il pareggio sarebbe stato giusto. Questo non mollare mai fa parte di questa squadra, ci crediamo fino alla fine, è scattato qualcosa nella nostra testa che ci fa andare sempre avanti. Grazie al pubblico che ci ha spinti fino alla fine”

Si può sdoganare la parola scudetto?

“L’biettivo è continuare a crescere. Siamo insieme al mister da tanto tempo, quattro anni, si vedono ora i risultati della semina. Dobbiamo restare coi piedi per terra. Abbiamo fatto due partite in cui non abbiamo giocato bene ma quando non ci arrivi con il gioco ci arrivi con la testa e ci arrivi lo stesso”

Il prossimo obiettivo?

“Continuare a crescere. A giocare con la squadra mi diverto. Mi mettono in condizione di fare gol. Siamo contenti”