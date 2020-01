Fabian te voglio bbene, ma al terzo tocco s’addorma ‘a creature

Mario Rui stasera è stato un esempio di scopa elettrica fenomenale. Non è che prendi Sarri, lo metti in panchina ‘e po’ bell e bbuon il Sarrismo

Mi inchino all’emozione, perdonatemi la digressione, ma nell’Olimpo della mia bellezza c’é un mito assoluto che oggi è saltato troppo in alto. Salta Kobe, salta e segna, salta e scrivi alla casella record anche quello dell’Immortalità.

1) Gli occhi di Lorenzo lucidi di fatica ed emozione sono i paccheri più forti per quelli che, senza rendersene conto, l’avevano mandato all’inferno. Perdonali, e se puoi irridili cosi come hai fatto con i bamboccioni a righe stasera. 😘

2) Quando il codice fiscale (Szczęsny) ha respinto il pallone ogni napoletano ha pregato ai pali di scansarsi, e poi c’è Piotr, il pulcino Piotr che devasta la ciorta con una bestemmia dolce.😍

3) Cuadrado non è un calciatore è un mocio, vileda, sta semp nderr! Mario Rui stasera è stato un esempio di scopa elettrica fenomenale: Spazzava pure quando crossava. Mito 😎

4) Lobotka è entrato in campo come quello che si sveglia a mezzogiorno di domenica è ten ‘a casa chine e ggente.” Ma cré stu burdello??” Demme ha creato un festino a cazzimma, e chest’è!

5) Fabian te vogilo bbene, ma al terzo tocco s’addorma ‘a creature guarda Manolas, bruto, rozzo, meravigliosamente essenziale: un guerriero di Leonida solo che stasera di fronte non avevamo Serse ed i persiani, ma Persi-Crtisiani…😅

6) Non è che prendi Sarri, lo metti in panchina ‘e po’ bell e bbuon il Sarrismo. Il sarrismo è una gioia collettiva che poteva esistere solo in una terra fertile di sogni. Li è un impiegato a servizio dei brand. Dominati!😚

7) Personalità, cattiveria, qualità, sfrontatezza, il senso per cui ti vien voglia di urlare e difendere una passione. Bravo Gattuso, stai rimettendo la nave in rotta, gli occhi a posto, un centrocampo a centrocampo…😇

Sempre e Comunque Forza Napoli