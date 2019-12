Sky: il Napoli su Kolasinac dell’Arsenal

Potrebbe essere un’alternativa a Mario Rui sulla corsia di difesa. Ma è duello con la Roma

Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarebbe un nome nuovo per il mercato del Napoli, in particolare per la corsia di difesa. Giuntoli starebbe seguendo Sead Kolasinac, difensore classe 1966 dell’Arsenal. Ma il club di De Laurentiis non è solo. Il giocatore piace infatti anche alla Roma, che lo vedrebbe bene come alternativa ad Aleksandar Kolarov.

I giallorossi sarebbero disposti ad aspettare fino a giugno.