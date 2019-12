Gazzetta: Ibrahimovic non andrà all’Everton nemmeno per riabbracciare Ancelotti

Ibrahimovic non ha ancora deciso del suo futuro, ma lo farà a breve, scrive oggi la Gazzetta dello Sport

Il Milan aspetta paziente, convinto che il silenzio del campione svedese non sia da considerarsi negativo. Non lo spaventa neanche la concorrenza che in questo momento

Delle squadre che in passato lo hanno corteggiato il Milan si è invece preoccupato poco (se non del Napoli, che poteva offrirgli la Champions) e non lo farà adesso. L’Everton si era candidato nelle settimane scorse, ma senza incontrare il gradimento di Ibra. Il fatto che Ancelotti stia per sedersi in panchina ha riacceso le speranze dei tifosi inglesi, che però verranno di nuovo disilluse: Zlatan non tornerà in Premier nemmeno ora che potrebbe riabbracciare l’allenatore incontrato a Parigi