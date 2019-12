Footmercato: “Allan più vicino al PSG grazie alla crisi del Napoli”

Il prezzo al ribasso aiuterebbe la trattativa. Il centrocampista brasiliano sarebbe però un’ opzione B, dopo Emre Can e Matuidi della Juventus.

Allan e il PSG. La linea è sempre quella, da molto tempo ormai. E ora la possibile trattativa per la cessione del brasiliano si fa più concreta “grazie” alla crisi del Napoli.

Lo scrive Footmercato, che fa il punto sulla prossima campagna acquisti dei francesi. Leonardo ha intenzione di comprare in Italia, e in lista c’è il nome di Emre Can, che alla Juve è ai margini della rosa, ma anche il suo compagno Matuidi.

Allan, per il giornale francese, rappresenta un’ “opzione B”: “E’ un giocatore che il PSG segue da molto tempo, il cui prezzo è calato per la situazione della squadra italiana”.