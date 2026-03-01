Incomprensibile l'uscita del portiere della Juventus su Malen. Le mani e il busto coprono non si sa cosa. Già sul primo gol era stato tutt'altro che irresistibile

Aldo Serena giustamente non comprende l’uscita di Perin: “di solito si cerca la palla con le mani, non con i piedi”

Accadono cose strane nel calcio. Non solo in campo ma anche dopo, in sede di commento. In Roma-Juventus 3-3 è incomprensibile l’uscita del portiere Perin. Che a nostro avviso sbaglia due volte. La prima, quando decide di non uscire su Malen lanciato a rete. L’attaccante olandese ha tutto il tempo di raggiungere il pallone (non si capisce dove fosse Perin). Ma il meglio deve ancora venire. A questo punto il portiere della Juventus decide di uscire al contrario, come se fosse allo specchio. Non va con le mani sul pallone, ci va con i piedi. Le mani e il busto coprono non si sa cosa e quindi per Malen è un gioco da ragazzi scavalcare le gambe del portiere.

Una bizzarria poco sottolineata in sede di commento. Il portiere commette un errore gravissimo per uno che di mestiere fa l’estremo difensore della Juventus. A sottolinearlo ci pensa su X Aldo Serena che giustamente scrive: Perin, di solito in casi come questo ci si sdraia al contrario, cercando con le mani la palla e non con i piedi.

#Perin di solito in casi come questo ci si sdraia al contrario, cercando con le mani la palla e non con i piedi #RomaJuve pic.twitter.com/6Z0o9orYUM — Aldo Serena (@Aldito11) March 1, 2026

Il portiere aveva già sulla coscienza il primo gol dei giallorossi: il tiro di Wesley non era certo irresistibile. La Juventus quest’anno con i portieri ha un problema piuttosto evidente.