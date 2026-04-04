La Fiorentina batte il Verona e vede la salvezza: gigliati momentaneamente a +5 sul terzultimo posto

Basta il gol di Fagioli all'81esimo. Verona ultimo a 18 punti. Alla fine i nervi cedono e, dopo una rissa a gioco fermo, vengono espulsi sia Gudmundsson sia Suslov, entrato da 10 minuti.

La Fiorentina ora vede la salvezza: decisiva la vittoria contro il Verona. Basta il gol di Fagioli.

Verona-Fiorentina, report del match

La Fiorentina parte bene, con un tiro di Fagioli dopo 4 minuti che si stampa sulla traversa. Tuttavia, è il Verona a prendere il comando della partita: al 30’, Bowie calcia male dopo una buona iniziativa di Belghali, sprecando una buona occasione. Bravo De Gea a respingere il destro di Oyegoke dopo un errore di Pongracic. Il primo tempo si chiude 0-0.

Il secondo tempo è più che altro caratterizzato dall’equilibrio, con la Fiorentina che cerca più le ripartenze che le costruzioni di gioco. All’81 arriva la svolta grazie a Fagioli, che con un bel tiro alla sinistra del portiere sfrutta l’assist di Harrison: palo-gol e 1-0. Alla fine i nervi cedono e, dopo una rissa a gioco fermo, vengono espulsi sia Gudmundsson sia Suslov, entrato da 10 minuti.

Finisce così: la Viola rivede la luce, vola a 32 punti ed è momentaneamente a +5 sul terzultimo posto. Il Verona resta ultimo a 18 punti.