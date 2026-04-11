Ha ripreso praticamente tutti nella classifica marcatori. Tranne Lautaro che è a 16. Ha segnato quanto Hojlund, con meno della metà dei minuti di Hojlund

Malen ha segnato 10 gol: nemmeno con lui Gasp porta la Roma in Champions?

L’olandese Donyell Malen ha giocato la prima partita in Serie A il 18 gennaio 2026, a Torino. E ha segnato. Da allora, ha realizzato dieci gol in dodici partite. Ha segnato quanto Hojlund giocando meno della metà dei minuti giocati dal danese del Napoli. È terzo nella classifica marcatori, con due mesi e mezzo di Serie A nelle gambe. Davanti ha solo Lautaro Martinez (probabilmente imprendibile a quota 16, anche se Lautaro si è fatto male un’altra volta) e Douvikas che è a 11. Per il resto, l’olandese della Roma li ha ripresi tutti.

Ora la domande è: nemmeno con questo fenomeno (almeno per la Serie A) Gasperini riesce a portare la Roma in Champions? Ormai nella Roma gli animi si sono surriscaldati. Claudio Ranieri, comprensibilmente, si è stufato delle bizze da star di Gasperini e ieri sera – prima di Roma-Pisa – gliene ha cantate quattro. La metà delle frasi di Ranieri sarebbero bastate per non uscire più di casa. Meravigliosa la frase su Gasperini preso per far crescere i giovani, come all’Atalanta. Come a dire: “se avessimo avuto calciatori fatti e finiti, di certo non avremmo preso lui”. Tant’è vero che Gasperini ha provato a reagire dicendo che l’Atalanta non era una squadra di giovani ma di calciatori forti.

Ma il punto resta lo stesso: nemmeno con Malen Gasperini porta la Roma in Champions? Ranieri gli ha anche ricordato che lo scorso anno i giallorossi fallirono la Champions di un punto. Con gli infortuni di Dybala, Saelemaekers e con Shomurodov in attacco. Inutile ricordare che l’allenatore di quella Roma era un certo Claudio Ranieri.