Barido incanta, Pereyra colpisce: il Napoli Primavera vola con i suoi gioielli argentini
I due argentini si intendono a meraviglia. Il nuovo arrivato, al debutto da titolare, attacca la profondità e realizza un vero e proprio capolavoro. Poi provoca l’autogol del difensore della Fiorentina.
Mentre la prima squadra si prepara alla sfida contro il Milan, il Napoli Under 18 regala spettacolo all’Arena Piccolo di Cercola. I ragazzi di mister Fusaro hanno superato la Fiorentina per 2-0, trascinati dal grandissimo talento di due giovani argentini classe 2008, arrivati dalla scuola del Boca Juniors: Francisco Barido e Milton Pereyra.
Con questa vittoria importante, gli azzurrini si portano a 45 punti in classifica, consolidando il quinto posto in piena zona playoff.
GRANDISSIMA PALLA DI BARIDO' che con la 10 fa un certo effetto, PEREYRA (con la 9) bravissimo a battere il portiere per una rete tutta Argentina🇦🇷pic.twitter.com/6kWwt1KAul https://t.co/DKpARKmDuw
— Mario (@Mqryo) March 28, 2026
Pereyra e Barido conquistano tutti
Ecco una breve sintesi della partita:
Il primo tempo (1-0): Il Napoli parte forte e trova subito il vantaggio grazie alla magica connessione argentina. Anic recupera palla e la cede a Barido; il fantasista si accentra e inventa un passaggio illuminante per Pereyra (al suo debutto da titolare). L’attaccante attacca la profondità e batte il portiere viola in uscita con un diagonale freddissimo. Un vero e proprio capolavoro.
Il secondo tempo (2-0): La Fiorentina di mister Capparella prova a reagire, ma il Napoli controlla e chiude i conti al 67′. Anic scende sulla destra e mette un cross pericoloso al centro dell’area: nel tentativo di anticipare il solito Pereyra, il difensore viola Boskovic commette uno sfortunato autogol.
Il campionato non si ferma: il prossimo turno si giocherà giovedì 2 aprile. Il Napoli farà visita al Lecce di mister Marrocco. La Fiorentina ospiterà in casa il Milan.