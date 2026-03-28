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Barido incanta, Pereyra colpisce: il Napoli Primavera vola con i suoi gioielli argentini

I due argentini si intendono a meraviglia. Il nuovo arrivato, al debutto da titolare, attacca la profondità e realizza un vero e proprio capolavoro. Poi provoca l’autogol del difensore della Fiorentina.

Milton Pereyra

Mentre la prima squadra si prepara alla sfida contro il Milan, il Napoli Under 18 regala spettacolo all’Arena Piccolo di Cercola. I ragazzi di mister Fusaro hanno superato la Fiorentina per 2-0, trascinati dal grandissimo talento di due giovani argentini classe 2008, arrivati dalla scuola del Boca Juniors: Francisco Barido e Milton Pereyra.

Con questa vittoria importante, gli azzurrini si portano a 45 punti in classifica, consolidando il quinto posto in piena zona playoff.

Pereyra e Barido conquistano tutti

Ecco una breve sintesi della partita:

  • Il primo tempo (1-0): Il Napoli parte forte e trova subito il vantaggio grazie alla magica connessione argentina. Anic recupera palla e la cede a Barido; il fantasista si accentra e inventa un passaggio illuminante per Pereyra (al suo debutto da titolare). L’attaccante attacca la profondità e batte il portiere viola in uscita con un diagonale freddissimo. Un vero e proprio capolavoro.

  • Il secondo tempo (2-0): La Fiorentina di mister Capparella prova a reagire, ma il Napoli controlla e chiude i conti al 67′. Anic scende sulla destra e mette un cross pericoloso al centro dell’area: nel tentativo di anticipare il solito Pereyra, il difensore viola Boskovic commette uno sfortunato autogol.

Il campionato non si ferma: il prossimo turno si giocherà giovedì 2 aprile. Il Napoli farà visita al Lecce di mister Marrocco. La Fiorentina ospiterà in casa il Milan.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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