Il primo tempo (1-0): Il Napoli parte forte e trova subito il vantaggio grazie alla magica connessione argentina. Anic recupera palla e la cede a Barido; il fantasista si accentra e inventa un passaggio illuminante per Pereyra (al suo debutto da titolare). L’attaccante attacca la profondità e batte il portiere viola in uscita con un diagonale freddissimo. Un vero e proprio capolavoro.