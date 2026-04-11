Milan-Udinese 0-3: si apre ufficialmente la crisi dell’allegrismo
Dalla vittoria nel derby, per il Milan tre sconfitte e una sola vittoria. Ora i rossoneri rischiano di essere risucchiati nella lotta Champions. Leao subissato di fischi al cambio
Db Milano 08/01/2026 - campionato di calcio serie A / Milan-Genoa / foto Daniele Buffa/Image Sport
nella foto: Massimiliano Allegri
Milan-Udinese finisce 0-3: notte fonda per i rossoneri, che si ritrovano risucchiati nella bagarre per la zona Champions. Indubbiamente, difficile aspettarselo dopo il derby vinto.
Infatti, dalla vittoria contro l’Inter, il Diavolo ha disputato quattro partite ottenendo tre sconfitte (Lazio, Napoli e Udinese) e una sola vittoria sofferta contro il Torino. Si apre ufficialmente la crisi dell’allegrismo che già era processato quando vinceva, figurarsi adesso. Gli avvoltoi dell’allegrismo volteggiano alti. Il Milan viene risucchiato nella lotta Champions quando mancano sei partite al termine del campionato e ci sono da giocare anche Milan-Juventus e Milan-Atalanta. Al momento, il Milan ha ancora cinque punti di vantaggio sul Como e sei su Juve e Roma. Como e Juve devono ancora giocare (Atalanta-Juve stasera e domani Como-Inter).
Milan-Udinese, report del match
Prima della mezz’ora, Zaniolo parte in progressione e libera Atta sulla destra: il suo cross, potente, trova una deviazione di Bartesaghi che beffa Maignan. Al 37’, ancora l’italiano pennella un cross perfetto per la testa di Ekkelenkamp, che firma lo 0-2. In pieno recupero, Kristensen tira da posizione favorevole ma viene murato.
Nel secondo tempo il Milan prova a fare la partita, ma i friulani si chiudono bene. Al 71’ Atta conclude di destro sul primo palo e firma il 3-0 finale. Seconda sconfitta consecutiva per i rossoneri, che restano a 63 punti e vengono risucchiati nella bagarre per la zona Champions. In caso di vittoria, Como e Juve salirebbero rispettivamente a 61 e 60 punti.
Da segnalare i pesanti fischi di San Siro indirizzati a Leao, sostituito al 77’.
I due argentini si intendono a meraviglia. Il nuovo arrivato, al debutto da titolare, attacca la profondità e realizza un vero e proprio capolavoro. Poi provoca l’autogol del difensore della Fiorentina.