Milan-Udinese 0-3: si apre ufficialmente la crisi dell’allegrismo

Infatti, dalla vittoria contro l’Inter, il Diavolo ha disputato quattro partite ottenendo tre sconfitte (Lazio, Napoli e Udinese) e una sola vittoria sofferta contro il Torino. Si apre ufficialmente la crisi dell’allegrismo che già era processato quando vinceva, figurarsi adesso. Gli avvoltoi dell’allegrismo volteggiano alti. Il Milan viene risucchiato nella lotta Champions quando mancano sei partite al termine del campionato e ci sono da giocare anche Milan-Juventus e Milan-Atalanta. Al momento, il Milan ha ancora cinque punti di vantaggio sul Como e sei su Juve e Roma. Como e Juve devono ancora giocare (Atalanta-Juve stasera e domani Como-Inter).