Torna Lautaro e l’Inter ne fa cinque alla derelitta Roma (scudetto chiuso a chiave)

Torna Lautaro e l’Inter ne fa cinque alla derelitta Roma (scudetto ipotecato)

Che bello poter incontrare ogni settimana la Roma di Gasperini. Ma va dato all’Inter quel che è dell’Inter. È tornato Lautaro e la squadra di Chivu è tornata a giocare a pallone. Ne ha fatto cinque in poco più di un’ora e ha chiuso a chiave lo scudetto. Si può sempre scassinare ma è moooolto difficile. È finita 5-2. L’Inter ha vissuto due settimane piuttosto male. In mezzo ci si è messa anche l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali agli ordini del mediaticamente pompatissimo Gattuso. Stasera però i nerazzurri sono tornati lo squadrone che sono stati quest’anno per larga parte della stagione. Persino Thuram è parso di nuovo un calciatore. Ma, soprattutto, c’era lui: Lautaro Martinez. È bastata la sua presenza in campo per cambiare anche l’atteggiamento degli uomini di Chivu. Lautaro è tutto in questa Inter. È il leader. È il capocannoniere. È il calciatore più forte e con più carattere.

Il 5-2 finale rende perfettamente l’idea. E rende perfettamente anche lo stato comatoso della Roma di Gasperini altro allenatore che quest’anno è stato iper-pompato dalla stampa. Ora non siamo pazzi, non stiamo qui a paragonare Gasperini a Gattuso. Gasp è allenatore vero, ha dispensato calcio a Bergamo e anche col Genoa. Ha vinto un’Europa League. Ma a Roma ha confermato quel che si è sempre detto e pensato di lui dopo il fallimento all’Inter, ossia che è un allenatore di provincia. Non c’è nulla di male, la provincia è una fetta nobile del Paese. Ma a Roma non c’entra niente. E la Roma è doppiamente colpevole. Ha fatto perdere Ranieri alla Nazionale e ha preso Gasperini alla Roma quando avrebbe potuto inchiodare il buon Claudio alla panchina giallorossa.

Tornando a bomba, l’Inter ha vinto 5-2, ha ipotecato lo scudetto e vanno fatti i complimenti ai nerazzurri.