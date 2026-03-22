Riuscirà l’Inter a perdere anche questo scudetto? Non vince nemmeno a Firenze, è l’ora del panico

Adesso è ufficiale: è panico tra gli interisti. Come per i socialisti quando scattava l’ora legale. La domanda è: come si dice a Milano se la stanno facendo addosso? L’Inter non vince nemmeno a Firenze, pareggia per 1-1 e ormai non vince da un mese, da Inter-Genoa 2-0. Due punti in tre partite. E a otto giornate dal termine l’Inter di padre Chivu (stasera in tribuna) ha sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli. Sia chiaro, il vantaggio è ancora notevole. Però è subentrata la paura. E quando si va nel panico, tutto è possibile. Anche perché c’è il ricordo del dolore. L’Inter è squadra storicamente abituata a perdere gli scudetti sul filo di lana. Senza tornare alla preistoria dello spareggio a Bologna o del 5 maggio, basta ricordare la recente Bologna quando regalarono lo scudetto al Milan di Pioli, oppure lo scorso anno quando Inzaghi e i suoi riuscirono nella titanica impresa di non vincere e il Napoli arrivò e si prese il tricolore.

Propri come contro l’Atalanta, l’Inter pure stavolta è andata in vantaggio (ancora una volta con Pio Esposito) e poi si è fatta raggiungere nella ripresa. Stavolta senza polemiche arbitrali. Devono prendersela con Barella che voleva fare l’uscita palla al piede manco fosse Beckenbauer e un po’ anche con Sommer. Fatto sta che la Fiorentina ha pareggiato. E De Gea ha salvato su Pio Esposito (il migliore dei suoi) nel finale.

A questo punto può succedere di tutto. Adesso c’è la sosta per la Nazionale e lo spareggio mondiale. Quando si rientrerà, sarà Inter-Roma e Napoli-Milan. I nerazzurri potrebbero vincere e sperare nel pareggio, in quel caso si ricucirebbero il tricolore sul petto. Nel frattempo vivranno due settimane non esattamente tranquille.