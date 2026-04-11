Milan-Udinese è 0-2 all’intervallo: decisivi l’autogol di Bartesaghi e il gol di Ekkelenkamp. Zaniolo super
L'unico italiano in campo dei friulani con un cross perfetto per la capocciata di Ekkelenkamp. Magari in Nazionale sarebbe servito. Pesanti fischi di San Siro
Il primo tempo tra Milan e Udinese si chiude sul punteggio di 0-2 per la compagine friulana. Momentaccio vero per i rossoneri. Sugli scudi un ottimo Zaniolo, autore dell’assist del secondo gol.
Milan-Udinese, Zaniolo sugli scudi
È 0-2, ma il risultato poteva essere anche più pesante.
Prima della mezz’ora, Zaniolo parte in progressione e libera Atta sulla destra: il suo cross, potente, trova una deviazione di Bartesaghi che beffa Maignan. Al 37’, ancora l’italiano pennella un cross perfetto per la testa di Ekkelenkamp, che firma lo 0-2. In pieno recupero, Kristensen tira da posizione favorevole ma viene murato.
Si va all’intervallo sullo 0-2, tra i fischi assordanti di San Siro.