Juan Jesus: “Un Napoli completo avrebbe dato fastidio a tante squadre”

Il difensore del Napoli, Juan Jesus, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Verona-Napoli 1-2.

Verona-Napoli, Juan Jesus a Dazn

“Il giallo ci sta, sono cose che sono nel mio compito, ci sta fare un fallo in più. C’era fuorigioco prima secondo me. È difficile che io sbagli una linea”.

Quanto è mancato Lukaku?

“Contento per Lukaku che ci ha dato una mano, ci è mancato tanto tempo, è stato quattro mesi fuori. È stato un professionista come tutti noi e ci ha dato una mano nel momento del bisogno. Abbiamo avuto un brutto periodo durante il quale abbiamo perso calciatori importantissimi. Un Napoli completo avrebbe dato fastidio a tante squadre. L’anno scorso abbiamo dimostrato chi siamo. Abbiamo portato De Bruyne, uno dei più forti con cui abbia mai giocato. Avremmo meritato più punti, ma nonostante le difficoltà abbiamo scoperto Vergara, Gutierrez. La forza del gruppo è quella che importa. Ci sono mancati giocatori importanti, ma chi è rimasto ha dato una grossa mano”.