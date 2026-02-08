Lucca lancia frecciatine evangeliche su Instagram: “Perdona loro, perché non sanno”

È bastato il gol della bandiera realizzato contro il Leeds per accendere in Lorenzo Lucca un forte desiderio di rivalsa contro il Napoli brutto e cattivo. O magari è diventato religioso, chi può saperlo

È bastato il gol della bandiera realizzato contro il Leeds per accendere in Lorenzo Lucca un forte desiderio di rivalsa contro il Napoli, giudicato brutto e cattivo. E su Instagram? Nientemeno che una citazione di Gesù in persona.

La frecciata di Lucca su Instagram

Si legge sul suo profilo Instagram:

“Perdona loro, perché non lo sanno”

Quello che non sappiamo, non ci è dato saperlo. I commenti alle sue parole non sono esattamente auguri o complimenti; anzi, l’unico desiderio diffuso è che segni quanti più gol possibile in terra d’Albione, così da garantirsi un riscatto. L’unica certezza è che, al momento, Lucca è sicuramente in lizza per figurare tra i peggiori acquisti dell’era De Laurentiis.