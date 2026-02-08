Home » Approfondimenti » Media e social

Lucca lancia frecciatine evangeliche su Instagram: “Perdona loro, perché non sanno”

È bastato il gol della bandiera realizzato contro il Leeds per accendere in Lorenzo Lucca un forte desiderio di rivalsa contro il Napoli brutto e cattivo. O magari è diventato religioso, chi può saperlo

Nottingham Forest's Italian striker #20 Lorenzo Lucca gestures during the English Premier League football match between Leeds United and Nottingham Forest at Elland Road in Leeds, northern England on February 06, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

È bastato il gol della bandiera realizzato contro il Leeds per accendere in Lorenzo Lucca un forte desiderio di rivalsa contro il Napoli, giudicato brutto e cattivo. E su Instagram? Nientemeno che una citazione di Gesù in persona.

La frecciata di Lucca su Instagram

Si legge sul suo profilo Instagram:

“Perdona loro, perché non lo sanno”

Quello che non sappiamo, non ci è dato saperlo. I commenti alle sue parole non sono esattamente auguri o complimenti; anzi, l’unico desiderio diffuso è che segni quanti più gol possibile in terra d’Albione, così da garantirsi un riscatto. L’unica certezza è che, al momento, Lucca è sicuramente in lizza per figurare tra i peggiori acquisti dell’era De Laurentiis.

 

