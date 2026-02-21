Bastoni a Lecce fischiato a ogni pallone toccato. Chivu prova a rassicurarlo: “Non ci pensare”

Il tecnico rumeno stupito dall'accoglienza del Via del Mare. Solo agli interisti non è chiara la gravità di quel che è accaduto a San Siro la scorsa settimana

Evidentemente certe scene non conoscono bandiere né colori: la simulazione con relativa esultanza di Bastoni, che ha portato all’ingiusta espulsione di Kalulu, è una di queste. È la conseguenza è quanto successo in Lecce-Inter, o meglio sugli spalti.

Lecce-Inter, Bastoni fischiato

Ad ogni tocco di palla del difensore interista, il Via del Mare risponde con sonori fischi. Chivu e Kolarov si sono detti sorpresi da questa reazione, e il tecnico rumeno avrebbe detto al suo giocatore: “Bravo Ale, non ci pensare”, come rivelato dal commento di Dazn.

È un comportamento del tutto naturale, quello del pubblico leccese. Solo agli interisti non è chiaro che il caso Bastoni è l’equivalente del rigore negato a Ronaldo o del gol tolto a Muntari. Per la prima volta, un episodio clamorosamente ingiusto è in favore dell’Inter. La domanda è: è casuale o è frutto di un cambio di potere in Italia? La cara, vecchia, morattiana, sudditanza psicologica.