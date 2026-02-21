Home » Il Campo » Dichiarazioni

Abodi sulla scelta di non graziare Kalulu: “Rispetto ma non comprendo. Un po’ di coraggio sarebbe stato opportuno”

Il ministro per lo Sport: "Nel momento in cui è evidente che c'è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, mi permetto di dire che un po' di coraggio in più sarebbe stato opportuno"

Abodi commissario agli stadi

Roma 16/12/2023 - Atreju: Festa Fratelli d’Italia / foto Image nella foto: Andrea Abodi

Il ministro per lo Sport Andrea Abodi, ha così commentato la scelta della Figc di non graziare Kalulu dalla giornata di squalifica. Ecco le sue parole a margine dell’arrivo a Casa Italia.

Le parole di Abodi

Riporta l’Ansa:

“È una scelta che rispetto, ma non comprendo. Perché nel momento in cui diventa evidente, chiaro che c’è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse un po’ di coraggio in più sarebbe stato opportuno”.

Un caso, dunque, che sarà destinato a far discutere chissà per quanto tempo ancora.

