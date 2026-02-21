Abodi sulla scelta di non graziare Kalulu: “Rispetto ma non comprendo. Un po’ di coraggio sarebbe stato opportuno”
Il ministro per lo Sport: "Nel momento in cui è evidente che c'è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, mi permetto di dire che un po' di coraggio in più sarebbe stato opportuno"
Il ministro per lo Sport Andrea Abodi, ha così commentato la scelta della Figc di non graziare Kalulu dalla giornata di squalifica. Ecco le sue parole a margine dell’arrivo a Casa Italia.
Le parole di Abodi
Riporta l’Ansa:
“È una scelta che rispetto, ma non comprendo. Perché nel momento in cui diventa evidente, chiaro che c’è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse un po’ di coraggio in più sarebbe stato opportuno”.
Un caso, dunque, che sarà destinato a far discutere chissà per quanto tempo ancora.