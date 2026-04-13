Rai, Conte è la prima scelta per la Nazionale e De Laurentiis è pronto a lasciarlo andare

Il secondo è Allegri. Se Conte optasse per la nuova avventura De Laurentiis lo lascerebbe partire visti i rapporti personali e familiari che lo legano all' ex presidente del Coni.

C’è una Federazione da ristrutturare e una Nazionale da risistemare. Una situazione che tiene banco nel calcio italiano. C’è stata oggi l’Assemblea di Lega dove è stato fatto il nome di Giovanni Malagò per sostituire il dimissionario Gravina, ma questa potrebbe non essere l’unica novità. Come aveva anticipato a caldo, subito dopo l’eslcusione dell’Italia dai Mondiali, il direttore di Sky Sport Federico Ferri, Antonio Conte è uno dei candidati per ricoprire l’incarico di ct della Nazionale.

E sebbene lo stesso Conte ci abbia tenuto a minimizzare l’indiscrezione, dicendo che ha un contratto col Napoli, il suo nome continua ad essere al centro delle voci. Ciro Venerato al TG Sport Rai ha confermato che la prima scelta dell’Italia per il ruolo di nuovo commissario tecnico con Antonio Conte in pole nelle scelte di Giovanni Malagò pronto a diventare il nuovo presidente Figc

“Malagò serio candidato all’ eredità di Gabriele Gravina ha le idee chiare sul futuro CT. è Conte la primissima scelta. Se dovesse essere eletto sarà il primo allenatore che contatterà (il secondo è Allegri). Se Conte optasse per la nuova avventura De Laurentiis lo lascerebbe partire (visti i rapporti personali e familiari che lo legano all’ ex presidente del Coni). Non a caso il Napoli qualche valutazione la sta già facendo da diversi giorni. Se conte deciderà di lasciare il club ( che x ora non ha proposto nessun rinnovo al salentino) non si fare trovare spiazzato”.

Sempre secondo Venerato, il Napoli sta già facendo alcune valutazioni da diversi giorni. Esclusi per motivi diversi i nomi di Fabregas, Farioli, Maresca e Palladino, restano in lista: Italiano e Thiago Motta. Chi si sentirebbe pronto per il Napoli è anche lìex CT Roberto Mancini, intenzionato a tornare in Italia e lasciare il Qatar.