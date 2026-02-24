È sempre Real Madrid-Barcellona, Arbeloa: “È grave che il caso Negreira sia ancora irrisolto”
Il tecnico dei Blancos ha risposto a una frecciatina di Laporta (presidente Barcellona) su Osasuna-Real: "Ieri c'è stato un rigore per cui hanno dovuto revocare il cartellino giallo a Budimir. Per una volta che non regalano loro un rigore per un 'tuffo' di qualcuno dei loro, farebbero meglio a non lamentarsi".
Arbeloa ha risposto in oggi in conferenza, come ripreso da Marca:
“Non apprezzo le parole di Laporta. Per me, lo scandalo più grande resta che, dopo tre anni, il caso Negreira — il più grave nella storia del calcio spagnolo — sia ancora irrisolto.”
Ricordiamo che il caso Negreira è uno scandalo che ha coinvolto il calcio spagnolo, scoppiato tra il 2022 e il 2023, relativo a presunti pagamenti irregolari e favoritismi tra il Barcellona e l’ex vicepresidente dell’Associazione spagnola degli arbitri, José María Enríquez Negreira.
È tutto un eterno Clasico.