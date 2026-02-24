Home » Il Campo » Champions e calcio estero

È sempre Real Madrid-Barcellona, Arbeloa: “È grave che il caso Negreira sia ancora irrisolto”

Il tecnico dei Blancos ha risposto a una frecciatina di Laporta (presidente Barcellona) su Osasuna-Real: "Ieri c'è stato un rigore per cui hanno dovuto revocare il cartellino giallo a Budimir. Per una volta che non regalano loro un rigore per un 'tuffo' di qualcuno dei loro, farebbero meglio a non lamentarsi".

Botta e risposta a distanza tra il presidente del Barcellona, Laporta, e il tecnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Nessuno ci è andato per il sottile.

Le parole di Laporta e Arbeloa

Il presidente Laporta aveva commentato il rigore inizialmente assegnato e poi revocato al Real Madrid nel match contro l’Osasuna, poi perso 2-1, che aveva scatenato le proteste dei tifosi madridisti.

“Ieri c’è stato un rigore per cui hanno dovuto revocare il cartellino giallo a Budimir, era un episodio da Var. Al Real Madrid hanno fischiato migliaia di rigori come quelli. E il gol non era affatto in fuorigioco: non vedo dove sia il problema. Per una volta che non regalano loro un rigore per un ‘tuffo’ di qualcuno dei loro, farebbero meglio a non lamentarsi.”

Arbeloa ha risposto in oggi in conferenza, come ripreso da Marca:

“Non apprezzo le parole di Laporta. Per me, lo scandalo più grande resta che, dopo tre anni, il caso Negreira — il più grave nella storia del calcio spagnolo — sia ancora irrisolto.”

Ricordiamo che il caso Negreira è uno scandalo che ha coinvolto il calcio spagnolo, scoppiato tra il 2022 e il 2023, relativo a presunti pagamenti irregolari e favoritismi tra il Barcellona e l’ex vicepresidente dell’Associazione spagnola degli arbitri, José María Enríquez Negreira.

È tutto un eterno Clasico.

 

