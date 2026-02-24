È sempre Real Madrid-Barcellona, Arbeloa: “È grave che il caso Negreira sia ancora irrisolto”

Botta e risposta a distanza tra il presidente del Barcellona, Laporta, e il tecnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Nessuno ci è andato per il sottile.

Le parole di Laporta e Arbeloa

Il presidente Laporta aveva commentato il rigore inizialmente assegnato e poi revocato al Real Madrid nel match contro l’Osasuna, poi perso 2-1, che aveva scatenato le proteste dei tifosi madridisti.

“Ieri c’è stato un rigore per cui hanno dovuto revocare il cartellino giallo a Budimir, era un episodio da Var. Al Real Madrid hanno fischiato migliaia di rigori come quelli. E il gol non era affatto in fuorigioco: non vedo dove sia il problema. Per una volta che non regalano loro un rigore per un ‘tuffo’ di qualcuno dei loro, farebbero meglio a non lamentarsi.”