Beukema: “Il secondo gol era valido: sul 2 a 0 avremmo potuto portare a casa i punti”

Al termine di Atalanta-Napoli, Sam Beukema ha commentato così la prestazione della squadra, con un inevitabile riferimento all’episodio arbitrale che ha pesantemente condizionato il match. Le sue parole in conferenza stampa.

Le parole di Beukema

Quanto pesa questa sconfitta?

“Brucia, perché al di là dei gol incassati abbiamo disputato un’ottima gara contro un avversario di valore. Ho saputo che il secondo gol era valido: saremmo dovuti andare sul 2-0 e avremmo potuto portare a casa i punti. Non è successo e quindi dobbiamo guardare avanti.”

Fragilità difensiva?

“Ci stiamo lavorando e lo abbiamo fatto molto bene con il reparto arretrato. Dobbiamo essere ancora più concentrati e rivedere le reti subite. Dobbiamo migliorare questi dettagli. Abbiamo calciatori di qualità.”

Un messaggio ai tifosi

“Abbiamo avvertito forte il loro supporto contro la Roma, noi scendiamo in campo per loro e percepiamo sempre il loro sostegno. Dobbiamo proseguire tutti uniti sulla nostra strada.”