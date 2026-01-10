Inter a un punto dall’essere campione d’inverno
Antonio Conte ex di giornata: 102 panchine ufficiali in nerazzurro, arrivò in finale di Europa League e vinse uno scudetto.
Domani sera il big match di campionato alle 20:45 tra Inter e Napoli. I due tecnici, Christian Chivu e Antonio Conte, si affronteranno per la terza volta, dopo la vittoria degli azzurri al Maradona a ottobre e il match dello scorso anno tra gli azzurri e il Parma, all’epoca squadra allenata dal rumeno.
L’Inter di Chivu e il Napoli di Conte: le statistiche pre-gara
Di seguito, le statistiche tra le due squadre riportate sul sito del Napoli:
I precedenti ufficiali tra le due squadre a Milano sono 84, con bilancio di 54 vittorie dell’Inter, 20 pareggi e 10 vittorie del Napoli (l’ultima per 0-1 nella Coppa Italia 2019/20). Inter a un punto dal titolo di Campione d’inverno.
Prima di Napoli-Verona, il Napoli non subiva 2 gol in un primo tempo di Serie A da Milan- Napoli 2-1 del 29 settembre scorso. Tra Cristian Chivu ed Antonio Conte 3 incontri ufficiali: nei 2 precedenti, 1 pareggio ed 1 vittoria per l’allenatore dei partenopei. Antonio Conte ex di giornata: 102 panchine ufficiali in nerazzurro con score di 64 vittorie, 23 pareggi e 15 sconfitte, arrivando in finale di Europa League al primo anno e vincendo il campionato al secondo.