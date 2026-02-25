Completano il podio il Psg di Luis Enrique e il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Il Napoli, invece si trova molto più in basso in classifica e ha un indice di 72,5.

Il Como è la squadra delle cinque leghe top in Europa che fa più falli nella trequarti avversaria (e che pressa di più)

Il Como di Cesc Fabregas ha un altro primato. Cies Football Observatory ha classificato le squadre di 56 campionati in tutto il mondo in base al livello di pressione esercitata sugli avversari. Questo è stato calcolato utilizzando i seguenti dati Impect: distanza dalla propria porta delle pressioni applicate, velocità nell’interrompere le azioni degli avversari, frequenza delle azioni difensive rispetto ai passaggi concessi e propensione a commettere falli nell’ultimo terzo di campo quando non si è in possesso del pallone.

Tra i cinque principali campionati europei, a guidare la classifica è l’italiana Como 1907, riflettendo la filosofia dell’allenatore Cesc Fàbregas di pressione costante sugli avversari. Completano il podio Paris Saint-Germain (Luis Enrique) e Bayern Monaco (Vincent Kompany) come squadre dei big-5 con gli stili difensivi più proattivi. Tra le squadre non europee, al primo posto troviamo i sudafricani Mamelodi Sundowns. Il Napoli, invece, ha un punteggio di 72,5.