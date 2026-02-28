Il criticato Napoli di quest’anno ha appena quattro punti in meno rispetto allo scorso anno

Il criticato Napoli di quest’anno ha appena quattro punti in meno dell’anno scorso

C’è stato un tempo in cui i tifosi godevano senza porsi troppe domande. In ossequio al codice binario: se si vinceva, era una bella serata; viceversa, no, non ne parliamo in caso di sconfitta. Non c’erano le statistiche, il possesso palla, gli X-goal. Un minuto prima del gol di Lukaku a Verona, i social erano già inondati di critiche, si buttavano i #ConteOut. Erano gli stessi che se Pedro avesse sbagliato il rigore, avrebbero voluto il tecnico leccese lontano da Napoli. Invece Pedro quel rigore lo segnò e Conte fu portato in trionfo sul trono come Abraracourcix il capo del villaggio di Asterix. Poiché il risultato per fortuna impera ancora, il gol di Lukaku ha cambiato la serata. Ma il malumore di fondo resta. Vale ovviamente sempre la legge di Kolarov (“i tifosi di calcio capiscono poco”): la nostra stella polare.

E allora proprio per accreditare ulteriormente la legge di Kolarov, chiediamo aiuto ai numeri. E facendo il confronto con la classifica dello scorso anno, i numeri ci dicono che questo bistrattato Napoli ha appena quattro punti in meno dello scorso anno. Questo bistrattato Napoli, privo di De Bruyne, McTominay, Anguissa, Di Lorenzo, Neres, di Lukaku per sei mesi, di Politano e altri per settimane, questo Napoli che nonostante tutto (compresi gli arbitraggi) è al terzo posto in classifica, ebbene questo Napoli alle 27esima giornata ha totalizzato appena quattro punti in meno rispetto alla squadra che lo scorso anno vinse lo scudetto.

Non possiamo che inchinarci a Kolarov. Fatelo presidente della Fifa. E chiude anche i social.