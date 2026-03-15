Infinito Antonio Conte: è l’allenatore con la miglior media punti della storia della Serie A

Il salentino ha la media di 2.21 punti. È davanti a tecnici come Allegri (2.01), Inzaghi (1.98) e Capello (1.97). Non male per un dinosauro eh?

Il dinosauro, quello che non si è aggiornato, quello che fa giocare male le sue squadre. Tutto bello a Narnia. Poi, nella vita reale, ci sono i fatti, e questi dicono che Antonio Conte è l’allenatore con la miglior media punti della storia della Serie A. La vittoria maturata ieri ai danni del Lecce ha permesso al salentino di raggiungere i 600 punti in Serie A e, di conseguenza, questo splendido traguardo.

Conte, ecco la sua media punti

La classifica, mostrata ieri a Dazn:

Conte 2.21

Leonardo 2.02

Allegri 2.01

Simone Inzaghi 1.98

Carcano 1.98

Capello 1.97 Tale classifica è riferita agli allenatori con almeno 50 panchine in Serie A.