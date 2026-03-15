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Infinito Antonio Conte: è l’allenatore con la miglior media punti della storia della Serie A

Il salentino ha la media di 2.21 punti. È davanti a tecnici come Allegri (2.01), Inzaghi (1.98) e Capello (1.97). Non male per un dinosauro eh?

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Db Riyadh 22/12/2025 - finale Supercoppa Italiana / Napoli-Bologna / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Antonio Conte

Il dinosauro, quello che non si è aggiornato, quello che fa giocare male le sue squadre. Tutto bello a Narnia. Poi, nella vita reale, ci sono i fatti, e questi dicono che Antonio Conte è l’allenatore con la miglior media punti della storia della Serie A. La vittoria maturata ieri ai danni del Lecce ha permesso al salentino di raggiungere i 600 punti in Serie A e, di conseguenza, questo splendido traguardo.

Conte, ecco la sua media punti

La classifica, mostrata ieri a Dazn:

  • Conte 2.21 
  • Leonardo 2.02
  • Allegri 2.01
  • Simone Inzaghi 1.98
  • Carcano 1.98
  • Capello 1.97

Tale classifica è riferita agli allenatori con almeno 50 panchine in Serie A.

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