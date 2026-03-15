Infinito Antonio Conte: è l’allenatore con la miglior media punti della storia della Serie A
Il salentino ha la media di 2.21 punti. È davanti a tecnici come Allegri (2.01), Inzaghi (1.98) e Capello (1.97). Non male per un dinosauro eh?
Il dinosauro, quello che non si è aggiornato, quello che fa giocare male le sue squadre. Tutto bello a Narnia. Poi, nella vita reale, ci sono i fatti, e questi dicono che Antonio Conte è l’allenatore con la miglior media punti della storia della Serie A. La vittoria maturata ieri ai danni del Lecce ha permesso al salentino di raggiungere i 600 punti in Serie A e, di conseguenza, questo splendido traguardo.
Conte, ecco la sua media punti
La classifica, mostrata ieri a Dazn:
- Conte 2.21
- Leonardo 2.02
- Allegri 2.01
- Simone Inzaghi 1.98
- Carcano 1.98
- Capello 1.97
Tale classifica è riferita agli allenatori con almeno 50 panchine in Serie A.
STATISTICHE – Antonio #Conte ha la miglior media punti della storia della Serie A! pic.twitter.com/pmuWTROrzK
— DNS – Diego (@Diego31883) March 15, 2026