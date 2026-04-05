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Napoli e Milan dure a morire: gli azzurri hanno segnato 9 gol dopo l’80’, i rossoneri 12 dopo il 75′

Il Cormezz: "Si tratta di due squadre che, per la filosofia dei rispettivi allenatori, fanno fatica ad arrendersi"

Conte Napoli

Napoli's Italian coach Antonio Conte is pictured before the Italian Serie A football match between Genoa and Napoli at the Luigi Ferraris stadium in Genoa on February 7, 2026. Isabella BONOTTO / AFP

Napoli e Milan sono l’esatto riflesso dei loro allenatori: carismatiche e dure a morire. La partita di domani, valida per la 31esima giornata di Serie A, promette scintille. Ne parla Donato Martucci sul Corriere del Mezzogiorno.

Napoli e Milan, dure a morire

Si legge sul Cormezz:

Si tratta di due squadre che, per la filosofia dei rispettivi allenatori, fanno fatica ad arrendersi. Gli azzurri – per esempio – hanno segnato nove gol dopo l’80’, mentre i rossoneri 12 reti oltre il 75′. La sorpresa finale, quindi, è dietro l’angolo, nella serata di Pasquetta.

 

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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