Napoli e Milan dure a morire: gli azzurri hanno segnato 9 gol dopo l’80’, i rossoneri 12 dopo il 75′

Il Cormezz: "Si tratta di due squadre che, per la filosofia dei rispettivi allenatori, fanno fatica ad arrendersi"

Napoli e Milan sono l’esatto riflesso dei loro allenatori: carismatiche e dure a morire. La partita di domani, valida per la 31esima giornata di Serie A, promette scintille. Ne parla Donato Martucci sul Corriere del Mezzogiorno.

Napoli e Milan, dure a morire

Si legge sul Cormezz:

Si tratta di due squadre che, per la filosofia dei rispettivi allenatori, fanno fatica ad arrendersi. Gli azzurri – per esempio – hanno segnato nove gol dopo l’80’, mentre i rossoneri 12 reti oltre il 75′. La sorpresa finale, quindi, è dietro l’angolo, nella serata di Pasquetta.