Genoa-Napoli, gli azzurri hanno perso solo una volta (nel 2021) a Marassi dalla stagione 2012/13

Il miglior marcatore nelle rose attuali dei due club, a Marassi, è Politano con 3 gol. De Rossi e Conte non si sono mai affrontati da allenatori, solo da calciatori nel 2004.

Genoa e Napoli si affronteranno domani, 7 febbraio, alle 18, per la 24esima giornata di campionato.

Le statistiche dei confronti tra le due squadre, pubblicate sul sito del Napoli:

I precedenti ufficiali tra le due squadre a Marassi sono 60: bilancio di 21 successi del Genoa (ultimo 2-1 nella Serie A 2020/21), 21 pareggi (ultimo 2-2 nella Serie A 2023/24) e 18 vittorie del Napoli (ultima 1-2 nella Serie A 2024/25). Dalla stagione 2012/13, il Napoli ha perso solo una volta nelle sfide contro il Genoa (2-1 per i rossoblù nel 2020/21): bilancio rimanente di 16 vittorie azzurre e 8 pareggi, tutte in Serie A. Dalla stagione 2015/16, il miglior marcatore nelle rose attuali delle due squadre nelle sfide a Marassi e al Maradona è Matteo Politano, con 3 reti.

Il Napoli è la squadra della Serie A 2025/26 con meno gol di calciatori subentranti (1), come Udinese e Parma. Tra Daniele De Rossi ed Antonio Conte primo incontro ufficiale. Daniele De Rossi e Antonio Conte si sono affrontati una sola volta da calciatori: Roma- Juventus 4-0 in Serie A, l’8 febbraio 2004.