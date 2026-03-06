Napoli, Kickest fotografa gli effetti degli infortuni: Conte non ha mai potuto schierare gli stessi undici per più di due volte

L'analisi, relativa al campionato, è desolante. Su X: "Conte ha schierato dal primo minuto 25 giocatori diversi. Un allenatore così legato al suo blocco di fedelissimi, ha dovuto cambiare tanto, muovendosi tra infortunio e l’altro"

L’analisi condotta da Kickest sulle formazioni schierate dal Napoli, fotografa bene l’unicità e la paradossalità della stagione vissuta da Conte e i suoi uomini. I dettagli.

Napoli, quest’anno mai vista una formazione tipo

Riporta Kickest su X:

“Conte, un allenatore tradizionalmente legato al suo blocco di fedelissimi, ha dovuto cambiare tanto, muovendosi tra infortunio e l’altro e dando una forma diversa alla sua squadra in base agli uomini a disposizione.

In campionato, dall’inizio dell’anno, Conte ha schierato dal primo minuto 25 giocatori diversi e ha proposto consecutivamente la stessa formazione solo due volte. Ha saputo adattarsi, trovando sempre una soluzione nonostante le fragilità evidenti della sua squadra e dimostrando di saper cambiare pelle in funzione delle necessità.

Evidentemente, non si può parlare solo di sfortunate coincidenze: grandi interrogativi si pongono sulla preparazione atletica. L’evoluzione dei metodi e delle richieste di Conte, soprattutto dal punto di vista nervoso e atletico, sarà lo step successivo per la sua carriera. Forse ciò che gli è mancato per competere nelle tre competizioni, ora necessario per adeguarsi a un calcio dai ritmi sempre più forsennati.”