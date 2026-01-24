Hojlund è il miglior marcatore dal 2015 nelle sfide tra Napoli e Juventus

Tra i giocatori attuali nelle due rose; due gol segnati nel match di andata. Inoltre, Juventus-Napoli è stata per entrambe la prima gara in A a girone unico, nel 1929. Spalletti e Conte, ex di giornata.

Domani alle 18 ci sarà Juventus-Napoli, allo Stadium di Torino. Gli azzurri all’andata avevano vinto 2-1 grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund.

Di seguito, le statistiche del match pubblicate dall’Ssc Napoli:

I precedenti ufficiali tra le due squadre a Torino sono 87: bilancio di 55 vittorie della Juventus (I’ultima per 1-0 nella Serie A 2023/23), 23 pareggi (l’ultimo per 0-0 nella Serie A 2024/25) e 9 successi del Napoli (l’ultimo per 0-1 nella Serie A 2022/23). Juventus-Napoli è stata per entrambe la prima gara in Serie A a girone unico: il 6 ottobre 1929 vittoria bianconera a Torino per 3-2. Napoli senza reti nelle ultime due gare in casa della Juventus: l’ultima firmata da Raspadori nella Serie A 2022/23. Nelle sfide tra le due squadre in Serie A dal 2015/16, il miglior marcatore tra i calciatori attualmente in rosa nelle due squadre è Rasmus Hojlund, con le 2 reti segnate nella gara d’andata. Tra Luciano Spalletti e Antonio Conte 2° incontro ufficiale: nell’unico precedente, la gara d’andata, vittoria per 2-1 per l’allenatore del Napoli.

Luciano Spalletti ex di giornata: allenatore degli azzurri nel 2022/23 e nel 2023/24, vinse nel secondo anno il terzo scudetto della storia del club partenopeo. In totale, 96 panchine ufficiali con bilancio di 62 vittorie, 17 pareggi e 17 sconfitte. Antonio Conte ex di giornata: giocatore bianconero dal 1991 al 2004, con 295 presenze e 29 reti in Serie A; nel palmares si contano 5 campionati, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 1 Coppa Uefa, 1 Supercoppa Uefa, 1 Coppa Intercontinentale. Conte ha anche allenato la Juventus, dal 2011/12 al 2013/14: 102 vittorie, 34 pareggi e 15 sconfitte in 151 panchine ufficiali, vincendo 3 scudetti di fila e 2 Supercoppe italiane.