Hojlund a Napoli si è integrato bene: è il miglior marcatore in Serie A dei centravanti “nuovi arrivati”
Con 8 gol, il danese (arrivato la scorsa estate) si prende la vetta. Seguono Krstovic, Orban (7 reti) e Colombo (6 reti).
In Serie A diverse squadre hanno cambiato in estate (ma anche in inverno) il loro centravanti titolare, di riferimento. Ma quali sono stati i più prolifici? Il Napoli ha preso Rasmus Hojlund a fine mercato estivo, dopo l’infortunio di Romelu Lukaku in ritiro.
Le statistiche gol premiano Hojlund
E proprio il danese è in vetta ai marcatori nuovi arrivati, con 8 gol finora.
Seguono Nikola Krstovic dell’Atalanta (prossima avversaria degli azzurri) e Gift Orban del Verona con 7 reti.
Sul podio, anche Lorenzo Colombo del Genoa, a quota 6 reti.
Donyell Malen, arrivato a Roma il mese scorso, è già a 5 gol. A pari merito di Jonathan David della Juventus e Christopher Nkunku del Milan.