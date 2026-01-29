Conte è il quinto allenatore con più eliminazioni dalla prima fase della Champions: ne ha collezionate quattro

La sconfitta e la conseguente uscita di scena dalla Champions del Napoli, hanno confermato l’allergia di Antonio Conte alla massima competizione continentale. Un vero e proprio rapporto conflittuale, fotografato impietosamente dai numeri della classifica pubblicata da Transfermarkt.

Tale classifica, indica gli allenatori con più eliminazioni dalla prima fase del torneo dal 2012/13 (prima volta in Champions di Conte allenatore.

Conte, il dato in Champions è impietoso

Si legge su Transfermarkt:

Al primo posto c’è Jorge Jesus con l’83,3% di eliminazioni e 5 eliminazioni totali. Al secondo posto Slutsky con il 100% e 4 eliminazioni. Al terzo Rodgers con l’80% e 4 eliminazioni. Al quarto Lucescu con il 66,7% e 4 eliminazioni. Al quinto Conte con il 57,1% e 4 eliminazioni.

Tra gli allenatori italiani: De Zerbi è al 15° posto con il 100% e 2 eliminazioni, Pioli al 35° con il 66,7% e 2 eliminazioni, Spalletti al 47° con il 33,3% e 2 eliminazioni, Italiano al 52° con il 100% e 1 eliminazione, Cannavaro al 53° con il 100% e 1 eliminazione, Carrera al 54° con il 100% e 1 eliminazione, Mancini al 105° con il 50% e 1 eliminazione, Gasperini al 123° con il 25% e 1 eliminazione, Sarri al 123° con il 25% e 1 eliminazione, Allegri al 141° con l’11,1% e 1 eliminazione, Ancelotti al 142° con il 10% e 1 eliminazione.