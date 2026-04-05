C’è un Napoli con De Bruyne e uno senza: 10 vittore su 14 con il belga in campo
Cormezz: "Dal rientro di De Bruyne, il Napoli ha vinto tre partite su tre. Gli azzurri vantano il 71% di vittorie stagionali con lui in campo, mentre senza la percentuale scende al 46% (13 su 28)"
Chissà cosa sarebbe stato il Napoli senza l’assenza di De Bruyne. Una domanda che, ahinoi, non troverà mai risposta. Il rendimento degli azzurri cresce con il belga in campo, come evidenziato da Donato Martucci sul Corriere del Mezzogiorno.
C’è un Napoli con De Bruyne e uno senza: i dettagli
Si legge sul Corriere del Mezzogiorno:
Dal rientro di Kdb, il Napoli ha vinto tre partite su tre. Gli azzurri vantano il 71% di vittorie stagionali 10 su 14 con il belga in campo, mentre senza di lui la percentuale scende al 46% (13 su 28).