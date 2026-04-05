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C’è un Napoli con De Bruyne e uno senza: 10 vittore su 14 con il belga in campo

Cormezz: "Dal rientro di De Bruyne, il Napoli ha vinto tre partite su tre. Gli azzurri vantano il 71% di vittorie stagionali con lui in campo, mentre senza la percentuale scende al 46% (13 su 28)"

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Napoli's Belgian midfielder #11 Kevin De Bruyne makes a pass during the Italian Serie A football match between Napoli and Lecce at the Diego Armando Maradona stadium in Naples, southern Italy, on March 14, 2026. CARLO HERMANN / AFP

Chissà cosa sarebbe stato il Napoli senza l’assenza di De Bruyne. Una domanda che, ahinoi, non troverà mai risposta. Il rendimento degli azzurri cresce con il belga in campo, come evidenziato da Donato Martucci sul Corriere del Mezzogiorno.

C’è un Napoli con De Bruyne e uno senza: i dettagli

Si legge sul Corriere del Mezzogiorno:

Dal rientro di Kdb, il Napoli ha vinto tre partite su tre. Gli azzurri vantano il 71% di vittorie stagionali 10 su 14 con il belga in campo, mentre senza di lui la percentuale scende al 46% (13 su 28).

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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