I numeri sono impietosi. Il Napoli in classifica ha chiuso davanti ad appena sei squadre: Copenaghen, Ajax, Eintracht, Slavia Praga, Villarreal e Kairat Almaty.

Il Napoli in Champions è arrivato 30esimo su 36, dietro Pafos, Saint Gilloise, Bodo Glimt, Qarabag

Per Antonio Conte non è un disastro. Sono punti di vista. Il tecnico salentino attinge all’infinito pozzo della dialettica. I numeri, però, sono impietosi. Al girone della Champions partecipano 36 squadre e il Napoli è arrivato 30esimo su 36. Pur avendo avuto un calendario tutt’altro che proibitivo con incontri contro Eintracht, Psv, Benfica, Copenaghen, Qarabag, oltre a City, Chelsea, Sporting (peraltro battuti).

Il Napoli in classifica ha chiuso davanti ad appena sei squadre: Copenaghen (contro cui ha pareggiato con un uomo in più), Ajax, Eintracht (contro cui ha pareggiato in casa), Slavia Praga, Villarreal e Kairat Almaty.

Il Napoli è finito alle spalle di Olympiakos, Brugge, Galatasaray di Osimhen, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt, Benfica, Pafos, Unione Saint Gilloise, Psv.

Di certo è una brutta figura. Per il Napoli e anche per Antonio Conte che esce decisamente male da questa Champions.