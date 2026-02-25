Sondaggio YouTrend: secondo voi c’è una squadra favorita dagli arbitri? Risposta: l’Inter per il 51%

Tuttosport pubblica un sondaggio dell’affermato e stimato istituto di statistica YouTrend, il sondaggio è sulla percezione che hanno gli italiani degli arbitraggi italiani in Serie A. Il 77% degli intervistati – ovviamente su un campione rappresentativo, parliamo di YouTrend – poco o per nulla adeguato il livello arbitrale in questa stagione di Serie A. Ancor più interessante la risposta al quesito successivo che è: Secondo te, nel campionato di quest’anno c’è una squadra che sta ricevendo un trattamento arbitrale più favorevole rispetto alle altre? Ebbene, indovinate chi ha stravinto nella risposta? È un dominio nerazzurro: l’Inter ottiene addirittura la maggioranza assoluta col 51% seguita dalla Juventus col 9% e il Napoli col 7%. La voce nessuno ottiene un lusinghiero 23%.

Ne scrive il direttore di Tuttosport Guido Vaciago:

Se ne sono accorti tutti. E non è (solo) una questione di tifo. Gli arbitri italiani stanno vivendo una stagione disastrosa e la sensazione è diffusa tra chi segue il calcio, non solo tra i dirigenti e gli allenatori che se ne lagnano a fi ne partita. Lo dice un sondaggio di YouTrend, uno degli istituti statistici più importanti in Italia, che tra il 16 e il 18 febbraio (in pieno caso Bastoni) ha somministrato un questionario piuttosto semplice, per chiedere un parere sugli arbitri. E i tifosi di calcio hanno risposto in modo impietoso: perché per il 77% lo ha definito poco o per nulla adeguato il loro operato.

Il sondaggio è stato realizzato in modo scientifico, prendendo un campione di popolazione maggiorenne residente in Italia, indagati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione Istat di residenza. E dai risultati sono stati esclusi coloro i quali dichiaravano nella domanda introduttiva rispondevano di non essere interessati al calcio. Gli altri sono stati divisi fra “Tifosi”, ovvero coloro i quali seguono, allo stadio o in tv, la loro squadra del cuore e “Spettatori occasionali”, ovvero coloro i quali guardano solo ogni tanto una partita e non si definiscono «tifosi».

C’è una tendenza piuttosto solida nel condannare la prestazioni degli arbitri da parte di chiunque segua il calcio, con qualsiasi coinvolgimento, visto che una larga maggioranza (56%) comunque boccia la squadra di Rocchi, nel computo complessivo.

Interessante la percezione collettiva del club più favorito dagli arbitri in questa stagione: l’Inter, indicata dal 51% dei tifosi come la squadra che, direttamente o indirettamente, ha goduto maggiormente degli errori. È l’eff etto social del meme della “Marotta League”? O la semplice conseguenza del fatto che l’Inter sia in testa (e chi sta davanti è da sempre tacciato di ricevere favori)? Al netto di cosa abbia spinto a dare quella risposta, il numero è grande e misura un sentito comune in cui si specchia bene il potere politico di Marotta che, negli ultimi agitati anni del calcio italiano, è sicuramente il punto di riferimento più forte fra mille cambiamenti di proprietà o dirigenze nei club di Serie A.