Raspadori risolverebbe i problemi realizzativi della Roma, l’Atletico lo molla per 22 milioni (Corsport)

"Il ragazzo vorrebbe giocarsi le sue carte a Madrid ma la chiamata di Gasperini non è una chiamata qualunque". L'ex Napoli era stato venduto neanche 5 mesi fa per 26 milioni all'Atletico

Giacomo Raspadori nel mirino della Roma. Ne parla il Corriere dello Sport, che accerta l’interesse a tornare in Italia da parte dell’attaccante ex Napoli, che sta trovando spazio al lumicino all’Atletico Madrid (chi se l’aspettava, vero? ndr). Oltre all’ex “dieci” del Napoli, sul taccuino di Gasperini – che in effetti avrebbe già voluto Raspa all’Atalanta – ci sarebbe un attaccante come Joshua Zirkzee, particolarmente adatto al suo calcio. Sarebbe l’ennesima svendita per lo United in pochi anni.

Roma, Zirzkee e Raspadori nel mirino (Corsport)

Si legge così sull’edizione odierna del quotidiano:

“[…] La Roma sa che per reggere il passo, e magari alzare ulteriormente l’asticella, ha bisogno di rinforzi lì davanti. Il nome caldo è quello di Joshua Zirkzee. Un’operazione complessa, quasi chirurgica, che Massara sta provando a incastrare rispettando tempi, conti e ambizioni. Lo United non fa sconti: il giocatore può partire solo nella seconda metà di gennaio, quando rientreranno gli attaccanti impegnati in Coppa d’Africa. […]



E poi c’è l’altro binario, quello che porta a Giacomo Raspadori. […] Per Raspadori eventualmente servirà pazienza, perché il ragazzo vorrebbe provare a giocarsi le sue chance, ma la chiamata di Gasperini non è una qualsiasi: può far vacillare, può riaprire la porta a un ritorno in patria. Anche il club spagnolo ascolta: davanti a un’offerta complessiva tra i 20 e i 22 milioni, tra prestito e riscatto, potrebbe lasciarlo partire. La Roma lavora così, a fari spenti ma con idee chiarissime. Un doppio colpo centravanti-trequartista che accenderebbe definitivamente l’entusiasmo e che lancerebbe un messaggio forte al campionato”.