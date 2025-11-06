Mainz-Fiorentina finisce 2 a 1: viola battuti in rimonta al 95′

La Fiorentina esce sconfitta in extremis dalla trasferta tedesca contro il Mainz. I dettagli.

Mainz-Fiorentina finisce 2 a 1: i dettagli

I tedeschi partono forte, ma Martinelli tiene a galla i viola con un paio di interventi decisivi. Al 16’ arriva il vantaggio della squadra di Galloppa: Sohm, al suo primo gol in maglia gigliata, sfrutta un errore di Da Costa e porta avanti i suoi. Pochi minuti dopo Piccoli sciupa una buona occasione in contropiede, mentre al 39’ Fazzini trova sulla sua strada la deviazione provvidenziale di Potulski.

Nella ripresa la Fiorentina continua a creare ma non riesce a concretizzare, nemmeno con Kean, al quale viene annullato un gol per fuorigioco millimetrico. Con il passare dei minuti, però, il Mainz prende fiducia e al 68’ trova il pari con Hollerbach, complice una difesa viola poco reattiva.

Quando la gara sembrava ormai destinata a chiudersi sull’1-1, al 95’ è arrivata la beffa: Lee approfitta di un’ultima disattenzione e regala ai tedeschi una vittoria pesantissima. In questo frangente, la difesa viola è posizionata male e ha lasciato a Lee tuto il tempo di colpire di testa.

Né D’Aversa, né Mancini, né il ritorno di Palladino: la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli (Pedullà)

“Bisogna precisare le posizione di alcuni candidati rispetto alle voci circolate nelle ultime ore: non ci sono stati contatti diretto o indiretti con Roberto Mancini. L’ex ct non era un piano per la Juventus che ha deciso di puntare solo su Spalletti e nelle ultime 48 ore non è stato nei pensieri della Fiorentina. Nulla escludiamo ma dovrebbe accadere qualcosa di clamoroso per modificare gli attuali scenari”, scrive Pedullà sul proprio sito internet.

Poi aggiunge: “Dopo aver raggiunto lunedì sera un accordo con D’Aversa la Fiorentina ha deciso (almeno per ora) di non procedere, ha valutato Vanoli (che ora guida il gruppo, ma bisogna aspettare) e altri profili, concedendosi però una pausa di riflessione. il discorso vale per il direttore sportivo: la promozione di Roberto Goretti era scritta semplicemente perché il club di Commisso non ha valutato altre figure nell’organigramma. Se sarà una scelta momentanea o definitiva lo vedremo, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Cristiano Giuntoli, accostato alla Fiorentina, non ha avuto contatti di alcun tipo. Se le cose dovessero cambiare, sarebbe solo perché in un secondo momento i viola entreranno nell’ordine di idee di aggiungere nuova figura. A quel punto tutto potrebbe accadere, ma qualsiasi contatto sarebbe da mettere in piedi, di sicuro non apparterrebbe a un’idea accarezzata negli ultimi giorni”.