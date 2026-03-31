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Dal Belgio: carichi di lavoro di Lukaku aumentati troppo rapidamente

De Laurentiis lo volle a novembre per la sua importanza nello spogliatoio. Ma il giocatore non era pronto. Dal Belgio dicono che le indicazioni erano chiare

Napoli Lukaku

Db Milano 29/10/2024 - campionato di calcio serie A / Milan-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Antonio Conte-Romelu Lukaku

Dal Belgio: Lukaku rientrato a Napoli troppo presto, non era pronto

Il caso Lukaku è trattato in maniera profondamente diversa dai media napoletani (e italiani) e da quelli belgi. A Napoli e in Italia ci si sofferma sulla disobbedienza del calciatore e sulla linea dura del Napoli (che però al momento non trova conferme in atti concreti).

Dal Belgio si soffermano su altri aspetti:

Il giornale belga Hln scrive che Lukaku, come De Bruyne, era seguito durante la riabilitazione dal centro Move To Cure di Lieven Maesschalck e più precisamente da Bert Driesen, un fisioterapista che entrambi conoscono dai tempi della nazionale belga. De Bruyne però ha potuto completare tutta la riabilitazione in Belgio, Lukaku invece è stato richiamato a Napoli all’inizio di novembre per volere di De Laurentiis. C’era bisogno della sua presenza nello spogliatoio. Ma il calciatore non aveva ancora ultimato il recupero.

SportMediaset scrive:

In Belgio scrivono che il suo rientro anticipato si è rivelato controproducente perché il carico di allenamento sarebbe stato aumentato troppo rapidamente — nonostante le chiare indicazioni ricevute da Anversa — provocando una ricaduta che ha riportato l’attaccante in campo solo a fine gennaio contro la Juventus.

L’infiammazione – Poi nelle ultime due partite col Napoli 90′ di panchina a causa di un’infiammazione al flessore dell’anca, che è stata diagnosticata solo la scorsa settimana dallo staff medico della nazionale belga e che ha spinto Big Rom a decidere autonomamente di riprendere la riabilitazione in Belgio. 

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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