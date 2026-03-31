Dal Belgio: carichi di lavoro di Lukaku aumentati troppo rapidamente

De Laurentiis lo volle a novembre per la sua importanza nello spogliatoio. Ma il giocatore non era pronto. Dal Belgio dicono che le indicazioni erano chiare

Dal Belgio: Lukaku rientrato a Napoli troppo presto, non era pronto

Il caso Lukaku è trattato in maniera profondamente diversa dai media napoletani (e italiani) e da quelli belgi. A Napoli e in Italia ci si sofferma sulla disobbedienza del calciatore e sulla linea dura del Napoli (che però al momento non trova conferme in atti concreti).

Dal Belgio si soffermano su altri aspetti:

sul nuovo infortunio di Lukaku

su Lukaku che sarebbe stato costretto al rientro a Napoli troppo presto, quando non non aveva ancora completato il suo iter di recupero.

E di conseguenza non avrebbe potuto sostenere determinati carichi di lavoro

tutto quel che viene pubblicato in Italia, secondo i belgi, è frutto di De Laurentiis e del suo rapporto privilegiato con la stampa.

Il giornale belga Hln scrive che Lukaku, come De Bruyne, era seguito durante la riabilitazione dal centro Move To Cure di Lieven Maesschalck e più precisamente da Bert Driesen, un fisioterapista che entrambi conoscono dai tempi della nazionale belga. De Bruyne però ha potuto completare tutta la riabilitazione in Belgio, Lukaku invece è stato richiamato a Napoli all’inizio di novembre per volere di De Laurentiis. C’era bisogno della sua presenza nello spogliatoio. Ma il calciatore non aveva ancora ultimato il recupero.

SportMediaset scrive:

In Belgio scrivono che il suo rientro anticipato si è rivelato controproducente perché il carico di allenamento sarebbe stato aumentato troppo rapidamente — nonostante le chiare indicazioni ricevute da Anversa — provocando una ricaduta che ha riportato l’attaccante in campo solo a fine gennaio contro la Juventus.

L’infiammazione – Poi nelle ultime due partite col Napoli 90′ di panchina a causa di un’infiammazione al flessore dell’anca, che è stata diagnosticata solo la scorsa settimana dallo staff medico della nazionale belga e che ha spinto Big Rom a decidere autonomamente di riprendere la riabilitazione in Belgio.