Lukaku un solo gol quest’anno, 15 in tutto, 33 anni in maggio. De Laurentiis pensa sia stato un affare? Gli affari sono stati Osimhen, Kvara e altri

Perché De Laurentiis tradisce la linea aziendale del Napoli? (Corbo)

Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive del tema “il calcio italiano e i giovani”. Scrive della Nazionale ma anche del Napoli che negli ultimi due anni avrebbe tradito la propria mission aziendale che era quella di basarsi sul player trading, acquistare calciatori meno conosciuti, con un ingaggio accessibile alle casse del club, farli cresce, valorizzarli e poi rivenderli? Invece con Conte la politica è cambiata e Antonio Corbo contesta questa trasformazione aziendale.

Scrive su Repubblica Napoli:

Fa discutere in queste ore il caso Lukaku. Conte ne ha preteso l’acquisto prima all’Inter nel 2020, poi al Napoli nel 2024. Il Chelsea impose la vendita per 32 milioni in 5 rate. Ingaggio di oltre 7 milioni netti. Dopo i 14 gol per lo scudetto, il gigante buono di Anversa è sparito. Spera di guarire in Belgio per i Mondiali, non hanno colpa i medici. De Bruyne al contrario accettò di essere operato. Un solo gol quest’anno, 15 in tutto, 33 anni in maggio. De Laurentiis pensa sia stato un affare? Perché tradisce la linea aziendale che portò a Napoli giovani di valore, con basso ingaggio e alte plusvalenze? Da Hamsik a Lavezzi, da Cavani a Jorginho, da Kvara a Osimhen?