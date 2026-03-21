La Cremonese di Giampaolo vince contro il Parma e va a -1 dalla Fiorentina: la Viola dovrà dare il massimo domani
Per i grigiorossi decisivi i gol di Maleh e Vandeputte. La situazione ora è calda: la Cremonese è a 27 punti, la Viola a 28 e domani c'è l'Inter. Gli uomini di Vanoli dovranno tentare il colpo grosso, ma com'è che si dice? Tentar non nuoce
Il cambio allenatore scuote la Cremonese, che batte per 2-0 il Parma di Cuesta e sale a 27 punti. Gli uomini di Giampaolo sono ora terzultimi, a meno 1 dalla Fiorentina, che domenica affronterà un match cruciale contro l’Inter: un motivo in più per dare il massimo.