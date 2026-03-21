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La Cremonese di Giampaolo vince contro il Parma e va a -1 dalla Fiorentina: la Viola dovrà dare il massimo domani

Per i grigiorossi decisivi i gol di Maleh e Vandeputte. La situazione ora è calda: la Cremonese è a 27 punti, la Viola a 28 e domani c'è l'Inter. Gli uomini di Vanoli dovranno tentare il colpo grosso, ma com'è che si dice? Tentar non nuoce

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Db Torino 25/08/2024 - campionato di calcio serie A / Torino-Atalanta / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Paolo Vanoli

Il cambio allenatore scuote la Cremonese, che batte per 2-0 il Parma di Cuesta e sale a 27 punti. Gli uomini di Giampaolo sono ora terzultimi, a meno 1 dalla Fiorentina, che domenica affronterà un match cruciale contro l’Inter: un motivo in più per dare il massimo.

Parma-Cremonese, il match

I grigiorossi si regalano un’ultima occasione, riuscendo a vincere dopo 15 partite senza risultati: decisivi il sinistro di Maleh al 54° e quello di Vandeputte al 68°, su assist di Vardy. Tre punti di platino per la Cremonese.

Tale risultato mette ovviamente pressione alla Viola, che domani avrà una partita piuttosto complicata. Dovrà tentare il colpo grosso, ma com’è che si dice? Tentar non nuoce.

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