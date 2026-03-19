Gasperini riesce a perdere anche l’Europa League: a Roma ha fatto più danno lui o i lanzichenecchi?

Esiste un allenatore mediaticamente più pompato di Gasperini? La domanda è aperta. Riesce a perdere in casa contro il Bologna di Italiano (3-4) e la Roma va a casa. Ai quarti di finale di Europa League ci va il Bologna che non ha rubato nulla, era andato anche sul 3-1 prima di farsi recuperare. Una volta ai supplementari, però, ecco il colpo di genio di Gasp: fuori Celik e dentro l’inutile Zaragoza (da lui voluto) un calciatore che ricorda Bojan Krkic, è impalpabile e inconsistente come lui. Due minuti e su quella fascia ovviamente il Bologna va in porta con Cambiaghi.

È la sconfitta numero 14 in stagione per la Roma di Gasperini. Che a questo punto è fuori da tutto e in campionato è sesta. Siamo nei dintorni del fallimento. Non male per un tecnico che un giorno sì e l’altro pure viene dipinto come un mix tra Ferguson e Clough.

Vanno fatti i complimenti a Italiano che in confronto a Gasperini è stato oculato. Il Bologna ha giocato una buona partita, ha avuto il coraggio di tenere fuori Orsolini e si conferma allenatore che sa giocare le coppe, almeno quelle in cui ha una squadra (moderatamente) competitiva. Ma questa sera il protagonista è Gasp. Crediamo che con stasera la pax romana può dirsi conclusa.

Molti commenti sui social sulla telecronaca da tifoso romanista di Fabio Caressa.